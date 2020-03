SPÖ-Klubklausur im Zeichen der Führungsfrage

Um 9.46 Uhr war es soweit: Pamela Rendi-Wagner traf Michael Ludwig zum Handshake. Und beide gaben sich sichtlich Mühe, die Mühen der vergangenen Tage außen vor zu lassen.

Die Wiener SPÖ traf sich am Montag zur Klubklausur im burgenländischen Frauenkirchen. Doch von Beginn an war klar: Auch hier, bei der inhaltlichen Ausrichtung der Wiener Stadtpartei, ging es ganz wesentlich um die Frage, ob und wie der Wiener SPÖ-Boss und die Bundesparteiobfrau miteinander tun und können.

Seit mittlerweile einer Woche läuft die Mitarbeiterbefragung der Partei. Und Ludwig, den Rendi-Wagner wie so viele in der Partei mit der Abstimmung über ihren Verbleib an der Parteispitze überrascht hat, hat - unter anderem im KURIER - bis heute nicht klar darauf geantwortet, ob er die Bundesparteiobfrau unterstützt.

Nur soviel: Die Wiener Stadtpartei als solche wird für das Vorhaben, sprich die Mitgliederbefragungen, nicht explizit mobilisieren. Das ist Wiener Parteilinie.

Umso spannender war daher, wie Pamela Rendi-Wagner ihren Auftritt in Frauenkirchen anlegen würde.

