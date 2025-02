FPÖ-Gespräche beenden: SPÖ und Grüne appellieren an "Vernunft" der ÖVP

"Es ist nie zu spät zur Umkehr", sagte Kogler in der ORF-Sendung Das Gespräch und wiederholte damit eine Äußerung, die er auch im KURIER-Interview schon getätigt hat. Babler appellierte an die "Vernunft" der ÖVP. Auch die Neos wären bereit zu neuen Gesprächen, sagte Neos-Mandatar Sepp Schellhorn.

Die Parteichefs von SPÖ und Grünen, Andreas Babler und Werner Kogler haben am Sonntagabend an die ÖVP appelliert, die Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ zu beenden und doch noch mit der SPÖ und eventuell einer dritten Partei Gespräche zu führen.

Babler: "Unsere Hand ist ausgestreckt"

Babler betonte, es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen. "Unsere Hand ist ausgestreckt", sagte er einmal mehr in Richtung ÖVP. Denn man wisse, "was droht": "Nämlich, dass der Vorsitzende einer rechtsextremen Partei Bundeskanzler werden könnte, durch die Hilfe der ÖVP." Die erste Voraussetzung für eine Wiederaufnahme von Gesprächen sei, dass in der ÖVP "die Vernunft" einkehre. "Es liegt an der ÖVP, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Sie wissen, mit wem sie sich ins Bett legen", sagte er mit Blick auf FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Gefragt, ob die SPÖ bereit wäre, Kompromisse einzugehen, sagte Babler, seine Partei habe in den Dreierverhandlungen bzw. jenen mit der ÖVP allein "keine roten Linien gezogen". "Wir sind sitzen geblieben, wir wollten diese Verhandlungen fertig führen. Wir waren der Meinung, dass die Punkte lösbar sind" und man Kompromisse eingehen könne. "Eine kleine Gruppe in der ÖVP hat das anders gesehen." Und: "Ich bin sicher, dass ich mit Karl Nehammer diese Verhandlungen fertig führen hätte können. Nur hat er sich nicht mehr bewegen können und ist ganz beinhart demontiert worden und die ÖVP hat den Verhandlungstisch verlassen." Die SPÖ habe bewiesen, dass man "weite Wege" gehe: "Wir können alles aushandeln außer der Demokratie", sagte Babler.