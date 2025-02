Blau-Türkis: Worüber gestritten wird

223 Seiten hat das dem KURIER vorliegende, aktuellste Dokument der blau-türkisen Regierungsverhandler.

Der Großteil der möglichen Maßnahmen ist im Konsens, vieles wird an andere Verhandlergruppen delegiert (etwa an die Finanzgruppe), oft sind nur Forderungen der Volkspartei oder der Freiheitlichen gelistet, und dann gibt es jene Passagen in tiefroter Schrift, wo es keine Einigung, also einen Dissens gibt.