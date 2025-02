So stehen die Chancen für eine Expertenregierung oder eine Viererkoalition

Im Unterschied zu 2019 ist unklar, ob bzw. welche im Parlament vertretenen Parteien der momentan mit der Verwaltung betrauten Regierung unter Alexander Schallenberg weiter vertrauen würden. Eine Experten- bzw. Übergangsregierung kann nur so lange arbeiten, so lange sie nicht von einer Mehrheit im Parlament abgewählt wird. Und eine solche Mehrheit haben die nach wie vor von ÖVP und Grünen nominierten Bundesminister seit 29. September nicht mehr.

Denn vorerst sind die Einschätzungen und Wünsche der im Parlament vertretenen Parteien durchaus unterschiedlich.

Die SPÖ zum Beispiel stellt sich auf ein mögliches Scheitern der blau-türkisen Verhandlungen ein. Die Wunsch-Option der Roten besteht aber nicht in einer Expertenregierung und raschen Neuwahlen, sondern in einer Wiederaufnahme der Anfang Jänner gescheiterten Verhandlungen mit ÖVP und Neos. Im Vorfeld der aktuellen SPÖ-Gremiensitzung wurde an die teilnehmenden Genossen sogar ein entsprechendes Wording ausgegeben - nur für den Fall, dass sie auf dem Weg in die Parteizentrale von Medienvertretern abgefangenen werden. „Unsere Hand bleibt ausgestreckt“, heißt es darin wortgleich mit den jüngsten Aussagen von Parteichef Andreas Babler. Und weiter: „Wir appellieren an die vernünftigen Kräfte in der ÖVP – nehmen wir die Verhandlungen wieder auf.“

Bei der SPÖ ist man überzeugt, dass man mit einem neuen Anlauf in Richtung Zweier- oder Dreierkoalition am schnellsten der politische Stillstand überwinden könne, schließlich habe man mit Volkspartei und Neos ja schon viele fertige Inhalte ausverhandelt. Mit einer Neuwahl würden hingegen wieder Monate ohne handlungsfähige Regierung ins Land ziehen.