Als Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Auftrag zur Bildung einer Regierung FPÖ-Chef Herbert Kickl erteilte, musste allen klar sein: Eine blau-türkise Koalition wird nicht an Themen wie Budgetsanierung, Bankenabgabe oder ORF scheitern. Die Knackpunkte werden die Aufteilung der Ministerien und die jeweiligen Zuständigkeiten sein.

In der vergangenen Woche wurde das der Öffentlichkeit drastisch vor Augen geführt. Am Dienstag waren einige Beobachter für kurze Zeit der Meinung, die Koalitionsgespräche wären bereits abgebrochen worden. Dem ist nicht so, ab Montag wird weiter verhandelt. Aber die Art und Weise, wie über die Ressortverteilung zwischen FPÖ und ÖVP diskutiert wird, lässt die Nadel eher in Richtung Scheitern ausschlagen.