ÖVP will FPÖ Finanzministerium überlassen – doch zu welchem Preis?

Die Türkisen sind bereit, das bis dato von ihnen – wie von den Blauen – beanspruchte Finanzministerium der FPÖ zu überlassen. Nicht aufgeben will Stocker hingegen den Anspruch auf das nicht minder prestigeträchtige Innenressort, das die FPÖ ebenfalls übernehmen will und das derzeit von Gerhard Karner (ÖVP) geführt wird.

Auf das Innenministerium zu verzichten, hätte die ÖVP in erhebliche Erklärungsnot gebracht. Hatten doch die Türkisen bis zuletzt gebetsmühlenartig erklärt, warum das Ressort keinesfalls in die Hände der Blauen fallen dürfe. Es geht allem voran um die Kontrolle der Geheimdienste, die man nicht einer Partei überlassen will, die in den Augen der Türkisen eine allzu große Nähe zu Russland hat.

Kickl müsste ablehnen

Noch ist freilich völlig offen, wie die FPÖ auf das ÖVP-Angebot reagiert. Will Kickl nicht wortbrüchig werden, müsste er es eigentlich ablehnen. Denn entgegen allen Gepflogenheiten bei Regierungsverhandlungen hatte er noch zwei Tage zuvor via Facebook in aller Öffentlichkeit bekräftigt, das Finanz- und das Innenministerium zu beanspruchen.

Doch auch aus rein sachpolitischen Überlegungen heraus ist es nur schwer vorstellbar, dass die FPÖ auf das Ressort verzichtet.