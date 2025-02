Koalitionsgespräche: ÖVP würde auf Finanzministerium verzichten

Am Freitagnachmittag soll es dann aber ÖVP-intern Gespräche gegeben haben, um auszuloten, ob man doch noch zu einer Mitte-Rechts-Regierung von FPÖ und ÖVP finden kann. Mit dem Ergebnis, dass man noch einmal auf die Blauen zugehen will.

In den Tagen zuvor war es zwischen den Parteien zu Unstimmigkeiten gekommen. Kurze Zeit wurde von einigen Medien sogar über einen möglichen Abbruch der Verhandlungen spekuliert. Am Dienstag nämlich sind die Verhandlungen rund um die Besetzung der Ministerposten aus dem Ruder gelaufen. FPÖ und ÖVP versanken bis Donnerstagnachmittag immer tiefer im Strudel von Missverständnissen, Argwohn und gegenseitigen Schuldzuweisungen.

ÖVP-Chef Stocker kam am Mittwoch zu Gesprächen mit dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in die Hofburg, am Donnerstag folgte FPÖ-Chef Kickl. Was mit Bundespräsident Van der Bellen besprochen wurde, war nicht zu erfahren.