Scheitern die Verhandlungen an Herbert Kickl?

Man stehe zu "100 Prozent hinter dem Parteiobmann", einen "Abbruch der Verhandlungen gibt es nicht", "dass zwei Parteien, die sich die Sicherheit anheften, um das Innenministerium kämpfen, ist ganz normal" - so weit, so bekannt.

Das erzählen auch türkise Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen , die allesamt nicht genannt werden wollen. Kickl lasse sich "nie in die Karten schauen", sei "skeptisch", wirke teils "hochkonzentriert" und dann wieder "ganz in seiner eigenen Welt".

"Wären die konstruktiven Kräfte in der FPÖ am Werk, wir wären längst fertig", so ein ÖVP-Chefverhandler. Doch Kickl hat das Verhandlungsheft in der Hand, wissend, dass die Chance seiner Kanzlerschaft seit dieser Woche geringer geworden ist.