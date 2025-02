Nach blau-türkisem Streit: Angebot der ÖVP an die FPÖ sorgt für Verwirrung

© REUTERS / Elisabeth Mandl

Die ÖVP will eine Auflösung der Pattstellung im Streit um die Verteilung der Ministerien. Doch bei der FPÖ will man das Gegenangebot nicht kennen. Herbert Kickl bei Termin in der Hofburg.