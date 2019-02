SPÖ für Millionärssteuer, aber ohne Zweckbindung für Pflege

Die Gewerkschaft hat bereits am Sonntag einen Streikbeschluss auf Vorrat gefasst. Bis Donnerstagabend war kein Abschluss gelungen, es könnte wie in der gescheiterten dritten Verhandlungsrunde wieder weit in die Nacht hinein gehen, sagten Teilnehmer: „Derzeit bewegt sich nichts.“

Arbeitsniederlegungen in Pflegeheimen werden damit wahrscheinlicher.

Schon im Vorfeld der möglicherweise letzten Verhandlungsrunde forderte die Vorsitzende der Privatangestelltengewerkschaft GPA, Barbara Teiber, im KURIER eine Millionärssteuer – „idealerweise zweckgewidmet für die Pflege“.