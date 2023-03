SPÖ-Führungsstreit: Rendi-Wagner wendet sich mit Video an Mitglieder

Frist endete Freitagnacht

Gestern Nacht endete die Frist für potenzielle Kandidaturen. Bis spätestens Freitag um 23.59 Uhr musste man auch SPÖ-Mitglied sein, um mitstimmen zu können. Wie viele neue Anträge es gibt, will die Partei erst nach einer Vorstandssitzung am Montag preisgeben, bei der auch über die am Mittwoch vom Präsidium erarbeiteten Verfahrensrichtlinien abgestimmt werden soll.