SPÖ-Frühjahrskampagne: Soziale Politik nach SP-Vorstellung

Österreichs Regierung habe in der Krisenpolitik versagt, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bei der Präsentation der SPÖ-Frühjahreskampagne. Die zwei Regierungsparteien (ÖVP und Grüne) würden der Bevölkerung keine Linderung der Krisenfolgen liefern. Und die FPÖ betreibe nur Hass und Hetze und würde versuchen, das Land zu spalten. Daher sei es Zeit, "dass die SPÖ in die Regierung kommt", sagt Deutsch am Montag vor Journalisten und Journalistinnen.

Soziale Politik nach SPÖ-Vorstellung

Die SPÖ kampagnisiert daher drei Kernforderungen: