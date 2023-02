Rendi-Wagner: "Bleibe Vorsitzende, solange Mehrheit in der SPÖ es will"

Es war Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, der diese Woche mehr oder weniger beabsichtigt, die Führungsdebatte in der SPÖ wieder anheizte. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat sich nun in einem Interview mit der Kronen Zeitung dazu geäußert.

Dabei lässt sie zunächst durchblicken, dass es aus ihrer Sicht wichtigere Themen gäbe, als die rote Führungsdebatte. Die Idee einer Doppelspitze tut sie ab. Aus ihrer Sicht sollte der oder die Parteivorsitzende auch SpitzenkandidatIn sein. Und Parteivorsitzende werde sie so lange bleiben, wie eine Mehrheit in der SPÖ es will, erklärte sie.