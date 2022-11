Rendi-Wagner: "Ich werde Spitzenkandidatin"

In den letzten Tagen ist ein alter Disput in der SPÖ erneut entbrannt: die Frage, wer die SPÖ als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl führen wird.

Angefacht wurde die Diskussion durch eine Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek im Auftrag der burgenländischen Genossen. Ergebnis: Mit Hans-Peter Doskozil käme die SPÖ bei den nächsten Wahlen auf 32 Prozent, mit Pamela Rendi-Wagner an der Spitze auf nur 27 Prozent.