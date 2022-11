Doskozil: Unterstützung für seinen Kurs, Ärger über Stil

Ein Rüffel für den Burgenländer Hans Peter Doskozil kommt am Mittwoch aus Klagenfurt. In Kärnten werde gearbeitet, „während sich andere mit Umfragen und unnötigen Führungsdebatten beschäftigen“, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser.

Nicht nur die Kärntner SPÖ reagiert verschnupft auf Doskozils jüngste Attacke gegen SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner. Die Kritik entzündet sich vor allem an der Angewohnheit des Burgenländers, in regelmäßigen Abständen eine Führungsdebatte anzuzünden. Meist platzieren die Burgenländer das Störmanöver auch noch so, dass sie Rendi-Wagner damit einen großen Auftritt verderben.