SPÖ freut sich über 1 Prozent plus: "Abwärtstrend nach 15 Jahren gestoppt"

0,3 Prozent hatten die ersten Hochrechnungen der SPÖ bei der Landtagswahl in Vorarlberg prophezeit. Und schon da gab es geradezu euphorische Stellungnahmen von Martin Staudinger. Der SP-Spitzenkandidat in Vorarlberg sprach bereits am frühen Nachmittag von einer "historischen Trendwende".

Seit 15 Jahren ist es für die SPÖ im Land immer abwärts gegangen, zuletzt bei der Nationalratswahl. "Da ist man zwei Wochen danach froh, wenn man sich dem Trend entgegensetzen kann".

Umso besser, dass dieser Trend am Ende dann doch etwas deutlicher ausfiel - nämlich mit einem Prozent plus. Fatal hingegen noch immer, auf welchem Niveau sich diese Trendwende abspielt: Die SPÖ bleibt auch nach dieser Wahl einstellig in Vorarlberg, kommt nach aktuellen Hochrechnungen auf 9,8 Prozent.