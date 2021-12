SPÖ-Frauen fordern Orientierung an anderen Ländern beim Gewaltschutz

Schon 30 Frauenmorde und mehr als 50 Mordversuche an Frauen seit Jahresbeginn - damit habe Österreich "ein trauriges Alleinstellungsmerkmal": Als "einziges EU-Land, wo mehr Frauen als Männer einem Mord zu Opfer fallen", kritisierte SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner am Donnerstag bei einem Online-Pressetermin. Andere EU-Staaten könnten mit Erfolgsmodellen neue Wege weisen, so Evelyn Regner, Vorsitzende des Ausschusses für Frauenrechte im Europaparlament.

Österreich verfehle in wichtigen Bereichen die Vorgaben der Istanbul-Konvention, das Übereinkommen mit dem Europarat zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Als Beispiel nannte Holzleitner die Anzahl der Plätze in Frauenhäusern. 885 wären demnach nötig, die 29 heimischen Frauenhäuser verfügten aber aktuell nur über 791 Plätze für Frauen und Kinder in Not. "Fast 100 Plätze fehlen", meinte die Vorsitzende im Gleichbehandlungsausschuss im Parlament. Nur einige Bundesländer, Holzleitner nannte als Beispiele Burgenland, Kärnten und Wien, würden die Quote erfüllen.