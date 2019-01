SPÖ eröffnet Akademie am Wiener Hauptbahnhof

Die Möbel sind so neu, dass sie noch nach Holz riechen. In manchen Ecken stehen un-ausgepackte Umzugskartons. Und die Küche ist blitzblank wie im Händlerprospekt: Willkommen in der Wiener Karl-Popper-Straße 8, der neuen Adresse des Karl-Renner-Instituts.

Nachdem die SPÖ das Gartenhotel in Altmannsdorf mitsamt dem prächtigen Garten um kolportierte 21 Millionen Euro verkaufen musste, hat die Parteiakademie eine neue Bleibe gesucht – und unweit des Hauptbahnhofes gefunden.