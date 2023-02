Rendi-Wagner: "Ich kenne Franz Voves nicht persönlich"

Die Führungsdebatte in der SPÖ köchelt weiter. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wollte am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz nicht auf die jüngsten Aussagen des steirischen Alt-Landeshauptmannes Franz Voves eingehen, der sich für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig an der Parteispitze ausgesprochen hatte.