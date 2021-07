SPÖ: Doskozil vergleicht Rendi-SPÖ mit Mitterlehner-ÖVP

Auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) wollte sich zuletzt trotz mehrmaliger Nachfrage nicht auf Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin festlegen. Diese Frage stelle sich derzeit nicht. "Das sind abstrakte Fragen. Ich denke, dass wir dann, wenn wir vor einer realen Situation stehen, diese Entscheidung treffen werden", so Kaiser gestern im ORF-Radio. Die oberösterreichische Landesparteichefin Birgit Gerstorfer stellte sich hingegen in der ZiB2 am Dienstag klar hinter Rendi-Wagner.