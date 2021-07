Christian Kern: "Mischung aus Bösartigkeit und Inkompetenz"

Wird sich Pamela Rendi-Wagner nach den 75 Prozent noch halten können?

Es ist kein gutes Ergebnis. Punkt. Aber es muss nicht beunruhigen. Wenn man ein paar Monate voraus blickt, gibt es zwei Szenarien: Wenn der Bundeskanzler angeklagt wird, ist völlig egal, wie viel Prozent Rendi-Wagner am Parteitag hatte. Und wenn er nicht angeklagt wird, hat die SPÖ ohnehin noch genug Zeit, das Haus zu bestellen und die Reihen zu schließen. Denn egal wie lange es noch dauern wird, die SPÖ wird höchstwahrscheinlich die nächste Regierung nach Kurz anführen. Darauf muss man sich vorbereiten. Dazu gehört auch, eine aktive sozialdemokratische Wirtschaftspolitik zu entwickeln, wie sie etwa das Burgenland vorgelegt hat.

Obwohl Doskozil in der Migrationsfrage immer anderer Meinung war als Sie?

Ja, wir waren anderer Meinung. Sind wir wohl auch noch. Aber wir haben einen Modus damit umzugehen gefunden. Sie erinnern sich, dass ich als Parteivorsitzender Doskozil und Peter Kaiser beauftragt habe, ein Migrationspapier auszuarbeiten. Unterschiedlichste Vertreter aus allen Teilen der SPÖ haben sich an der Diskussion beteiligt, am Ende stand ein Kompromiss, an den sich alle halten sollten.

Sie sind nun Unternehmer und investieren in Zukunftstechnologien. Hat die SPÖ hier die richtigen Programme?

In der österreichischen Politik sind wichtige Zukunftsfragen zweifellos unterbelichtet. Aber das ist kein SPÖ-Phänomen. Wir erleben gerade so etwas wie das Revival der roaring twenties. Unglaubliche Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz, der Industrieautomatisierung, der Umwelttechnologien, der Medizin, wenn sie etwa an die mRNA-Impfstoffe denken. Krebs wird zu einer heilbaren Krankheit, erneuerbare Energieträger produzieren Strom billiger als Gas, Kohle oder Atomkraft. Die entscheidende Frage wird sein: Wie schaffen wir es, dass der gesellschaftliche Wandel, der damit kommen wird, zum Nutzen aller erfolgt und nicht nur ein Elitenprojekt bleibt. Die Grünen haben mit der Klimapolitik ein wichtiges Feld besetzt, aber wie man den Weg zum Ziel gestaltet, bleibt völlig unklar. Oft genug folgen Bekenntnissen keine Taten. Das enttäuscht mich. Das zeigt sich am Beispiel des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, das heute im Plenum beschlossen werden soll. Das ist höchst relevant, weil es ein Kernstück unserer Klimapolitik sein könnte. Wir wollen eine Milliarde Euro ausgeben, um unsere Stromversorgung umweltfreundlicher zu gestalten. Aber wir fördern nicht die Effizientesten, sondern die mit der besten Lobby wie etwa die Biomasse- oder Windkraftbetreiber. Bessere Politik muss nicht teurer sein. Mehr Geld ausgeben, das in die falschen Taschen fliest, ist eine vertane Chance.

Wenn Sie sich immer noch so intensiv mit den Zukunftsthemen beschäftigen, bereuen Sie es, nicht in der Politik geblieben zu sein? Denn acht Monate nach Ihrem Ausstieg wurde das Ibiza-Video veröffentlicht …

Wenn ich die Abfolge geahnt hätte, dann wäre es wahrscheinlich so gewesen. Das hat mich auch nach Aufkommen des Ibiza-Videos beschäftigt. Aber bei mir war es eine bewusste Entscheidung zugunsten der Familie. Langweilig wird mir trotzdem nicht.