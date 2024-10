"Scheitern bekennen": PR-Berater Fußi legt Bures Rücktritt nahe

Es sei Zeit "Platz für Neues zu schaffen", es müsse "ein neuer Wind in der Partei einkehren", so Fußi.

"Wenn eine heimliche Parteichefin eine unheimliche Serie an Wahlniederlagen (mit-)zuverantworten hat, kann es dafür keine Belohnung geben." Doris Bures müsse "ihr Scheitern bekennen und den Weg frei machen." Bures müsse "zur Verantwortung stehen". Der SPÖ-Klub könne bei der konstituierenden Sitzung des Nationalrates Bures nicht zur Nationalratspräsidentin für die neue Legislaturperiode wählen, so Fußi.

Als treibende Kraft für die angestrebte Kandidatur nennt Fußi vor allem den Frust über den grundsätzlichen Zustand seiner Partei. Das Problem in Österreich sei, dass sich die politische Klasse von der normalen Bevölkerung entkoppelt habe. "Es ist ein Realitätsverlust eingetreten", so Fußi.

Am Wahlabend habe man diesen Realitätsverlust bei ÖVP und SPÖ besonders gut erlebt. In den Parteizentralen hätten Menschen "über das schlechteste Ergebnis in der Geschichte" gejubelt, so Fußi. Diese Personen seien völlig von der Realität abgekoppelt.

"Das Fass zum Überlaufen gebracht hat der Bundesparteivorstand nach der Wahl", so Fußi. "Es wurden Ausreden präsentiert wie: Sie seien Schuld, die Medien." Die FPÖ werde seit Jahrzehnten runtergeschrieben und habe die Wahl dennoch gewonnen, während Babler das schlechteste SPÖ-Ergebnis in der Zweiten Republik einfuhr.

In der Bundespartei sprach man von einem "PR-Coup".