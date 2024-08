SPÖ Burgenland fordert harte Maßnahmen: Obergrenze und Islamismus-Verbot

Die SPÖ Burgenland hat am Dienstag ihre Kritik an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in der Asyl- und Migrationspolitik bekräftigt, denn dieser erzähle bei diesem Thema lediglich "Märchen". Klubobmann Roland Fürst und der Abgeordnete Maximilian Köllner pochten bei einer Pressekonferenz auf die Umsetzung eines Verbotsgesetzes gegen den politischen Islamismus sowie auf eine Obergrenze von 10.000 bei den Asylanträgen.