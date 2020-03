SPÖ-Bürgermeister wollen Flüchtlingsfamilien aufnehmen

Angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation in der Türkei haben sich einige oberösterreichische SPÖ-Bürgermeister zu einer Allianz zusammengeschlossen. Unter dem Titel „Bürgermeister mit Herz“ erklären sie sich bereit, Familien und Kinder aus den griechischen Lagern und an der Grenze „in maßvollem Umfang in ihren Gemeinden aufzunehmen, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern“, wie es auf der Website der SPÖ heißt.

Mit an Bord sind bisher die Bürgermeister von Steyr, Bad Ischl, Bad Goisern, Traun, Marchtrenk, Leonding, Sierning, Asten, Feldkirchen, Enns, Spital, Neuhofen, Micheldorf, St. Georgen an der Gusen, Lengau, Haslach, Riedau, Gutau, Schalchen und Waldzell. Sie appellieren an weitere Bürgermeister, sich ihnen anzuschließen.