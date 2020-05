SPÖ-Budgetsprecher Krainer: "Republik wäre zahlungsunfähig geworden"

Dieser Zustand hätte erst nach einigen Tagen behoben werden können, so Krainer. Doch nicht nur die Ausgabenseite des Budgetvorschlags sei aus seiner Sicht mangelhaft, sondern auch die Einnahmenseite: Finanzminister Gernot Blümel habe demnach bereits vor Wochen der EU-Kommission mitgeteilt, dass man in diesem Jahr nicht, wie angekündigt, 81 Milliarden Euro an Steuereinnahmen verbuchen werde, sondern lediglich 69 Milliarden Euro. Im Budget sollen nun aber erneut Einnahmen von 82 Milliarden ausgewiesen werden.

Die Opposition wirft der Bundesregierung schon seit längerem Intransparenz vor, nicht nur bei besagter Berechnung der Steuereinnahmen. "Wir kritisieren vor allem, dass die Corona-Hilfszahlungen nicht bei den Menschen ankommen", sagt Krainer. "Bis heute sind erst zehn Prozent davon tatsächlich ausbezahlt worden."