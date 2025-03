Strom-Sonderabgabe: Warum der SPÖ-Vorschlag für Verstimmung sorgt

War das die erste veritable Regierungskrise oder lediglich ein „Sturm im Wasserglas“, wie der neue Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) meint? Ein Gesetzesentwurf des Finanzministeriums (BMF), über den die Presse zuerst berichtete, hat am Donnerstag jedenfalls zu heftigen Reaktionen geführt.

Im türkis-rot-pinken Programm steht: „Der Energiekrisenbeitrag Strom sowie der Energiekrisenbeitrag Fossile Energie werden verlängert und so angepasst, dass bereits 2025 sowie auch in den Folgejahren Einnahmen von 200 Mio. € erzielt werden.“ Diese Einnahmen, die Energieversorger entrichten müssen, sind Teil des Maßnahmenpakets, mit dem die Regierung heuer 6,4 Milliarden Euro freischaufeln und ein EU-Defizitverfahren abwenden will.

Mit welchem Modell man 200 Millionen Euro erzielt, ist laut Programm jedenfalls offen. Jenes, das das BMF den Regierungspartnern vorgelegt hat, sorgt insbesondere in der Energiewirtschaft für große Aufregung.

Warum der Vorschlag so polarisiert