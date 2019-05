SPÖ: Arbeitsrecht dem digitalen Zeitalter anpassen

Digitalisierung und Flexibilisierung würden zunehmend dazu führen, dass „die Grenze zwischen Arbeit und restlichem Leben“ verschwimmt, so die SPÖ-Chefin. Diese Entwicklungen böten auch „viele Chancen“. Doch die Politik müsse darauf schauen, „dass das überall ankommt und dazu vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz wechseln“, mahnte Rendi-Wagner.

Das Paket enthält vier Themengebiete: Die Einschränkung „unfairer Klauseln“ in Arbeitsverträgen, den Kampf gegen Lohndumping, Schutz vor überlangen Arbeitszeiten sowie Regeln für neue Arbeitsformen wie die Plattformwirtschaft (z.B. Botendienste).

Aus für Konkurrenzklauseln

Geht es nach der SPÖ, sollen Konkurrenzklauseln und Verfallsklauseln in Arbeitsverträgen künftig zur Gänze verboten werden. All-In-Verträge (also vertragliche Pauschalentlohnungen) sollen zwar erlaubt bleiben, aber nur mehr ab einem Bruttoeinkommen in Höhe der Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung – aktuell also 5.220 Euro.

All diese Klauseln wären einem dynamischen Arbeitsmarkt wie dem österreichischen nicht mehr angemessen. Jährlich würden 1,6 Millionen neue Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen, eine Million davon wären Jobwechsel. Gleichzeitig würden sich laut Arbeiterkammer in neun von zehn Verträgen „problematische Vertragsklauseln“ finden, sagte Risak.