Bablers Verhandler: Sie sollen die SPÖ-Durststrecke beenden

Andreas Babler – Parteivorsitzender

Der Traiskirchner zählt zu den erfolgreichsten Lokalpolitikern Österreichs. Bei der Gemeinderatswahl 2020 bestätigten ihn 71,53 Prozent als Bürgermeister. Das Problem des ehemaligen Schichtarbeiters: Offensichtlich halten ihn zu wenige Österreicher für einen Kanzlerkandidaten. Bei der Nationalratswahl wählten „nur“ noch 39,3 % der Traiskirchner ihren Bürgermeister, in der OGM-Kanzlerfrage liegt Babler lediglich auf Platz vier.

Trotzdem soll der 51-Jährige die SPÖ in eine Koalition mit ÖVP und Neos führen. Ernstzunehmende Alternativen für den SPÖ-Vorsitz drängen sich nicht auf. In die Sondierungsgespräche geht der Jäger, Rapid-Fan und Falco-Ultra ohne eigene Erfahrungswerte – aber mit viel Erfahrung an seiner Seite.