KURIER-OGM-Umfrage: 40 % für Blau-Schwarz, 28 % für ÖVP-SPÖ-Neos

„Sicherlich ein sehr interessanter Gedanke, weil eine ‚Flucht nach vorne’ in Anbetracht der Sorgen wegen der Landtagswahlen und der parteiinternen Diskussionen vor allem in der SPÖ über Andreas Babler nicht auszuschließen sind.“

Höher ist der Rückhalt im grünen Chef-Sessel für Vizekanzler Werner Kogler (33 %) und für Kanzler Karl Nehammer im ÖVP-Chef-Sessel (56 %). Als besonders unumstritten in ihrer Führungsfunktion gilt die einzige Parteichefin – Beate Meinl-Reisinger mit 75 %. Als gleichsam sakrosankt an der Spitze seiner Partei wird Herbert Kickl erachtet. 84 % sehen den „Volkskanzler“, mit dem niemand regieren will, als Parteichef als gesetzt an.