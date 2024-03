Spitzenkandidatur: Innsbrucker Willi bringt grüne Ministerinnen in Bedrängnis

Das ging aber schnell: Der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi brachte Freitagfrüh in einem Gespräch mit der APA die beiden Ministerinnen Alma Zadić und Leonore Gewessler für die Spitzenkandidatur bei der Nationalratswahl ins Spiel - und gleichzeitig in Bedrängnis.

Prompt kam jedenfalls die Klarstellung: Der Spitzenkandidat heiße Werner Kogler, betonen Gewessler und Zadić. "Wir kandidieren in seinem Team und wir sind froh, dass Werner uns in diesen so wichtigen Wahlkampf führen wird."