Spionage: Marsalek ließ profil-Chefredakteurin Thalhammer bespitzeln

Eine in Österreich lebende Bulgarin soll für eine Agenten-Gruppe rund um Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek mehrere hochrangige Personen in Österreich bespitzelt haben. Unter den Betroffenen seien unter anderem DSN-Chef Omar Haijawi-Pirchner, der Wiener ÖVP-Obmann Karl Mahrer und profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer, berichtete das Nachrichtenmagazin am Freitag (online).