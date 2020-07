Spindelegger: "Reformen über Koalitionspakt hinaus"

Schweden gilt in zweierlei Hinsicht als Vorbild: die Schweden arbeiten länger und bekommen mehr Kinder als die meisten Europäer.

Finanzminister Michael Spindelegger begab sich am Dienstag und Mittwoch dieser Woche auf Erkundungstour. Dabei erfuhr der ÖVP-Chef allerdings nicht nur Neuigkeiten in seinem Sinn.

Das schwedische Pensionsmodell besteht aus drei Säulen: die staatliche Sozialversicherung, für die ausschließlich die Arbeitgeber Beiträge zahlen. Die Arbeitnehmer sind im Gegenzug gezwungen, zusätzlich privat vorzusorgen. Außerdem beinhalten nahezu alle Arbeitsverträge auch eine Betriebspension, für die der Arbeitgeber mindestens 4,5 Prozent der Lohnsumme einzahlen muss. Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter beträgt in Schweden 63,5 Jahre. In Österreich 58,4 Jahre.

Allerdings werden in Schweden ältere Arbeitnehmer gesetzlich den jüngeren bevorzugt. "Es gilt das Prinzip Last-in/First-out", sagt Österreichs Handelsdelegierter Albrecht Zimburg. Das bedeutet: Wenn ein Betrieb Leute entlassen muss, müssen diejenigen zuerst gehen, die als Letzte gekommen sind, also in der Regel die Jungen. Das – und ein schlechtes Schulsystem – tragen dazu bei, dass in Schweden jeder vierte Jugendliche arbeitslos ist. In Österreich beträgt die Jugendarbeitslosigkeit 9,2 Prozent. Premier Fredrik Reinfeldt und Finanzminister Anders Borg erkundigen sich bei Spindelegger nach dem dualen Ausbildungssystem. Schweden probiert seit Jahren, unser Lehrlingssystem nachzubilden, aber es will nicht gelingen.