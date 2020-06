Spindelegger: Lehrerdienstrecht soll in Begutachtung

ÖVP

Mit einem Bundeskanzler Spindelegger wird es keine neuen Steuern geben.

Wie sieht es mit Steuersenkungen aus? Landeshauptmann Pühringer sagt, man soll über Steuerreformen gar nicht nachdenken, weil wir sie uns sowieso nicht leisten können.

Deswegen ist die ÖVP auch seriös, indem sie sagt: Vor 2016, bevor wir das Null-Defizit nicht erreicht haben, wird es keine Steuersenkungen geben. Außer wir schaffen eine Entfesselung der Wirtschaft, ein Ankurbeln des Wachstums, dann können wir uns eine Steuerreform früher leisten.

Wie erklären Sie den Leuten, dass der Wirtschaftsminister sagt, in der Privatwirtschaft soll 12 Stunden am Tag gearbeitet werden, und die Lehrer, die die Kinder betreuen, gehen weiterhin zu Mittag nach Hause?

Beides passiert so nicht. Es muss nicht jeder 12 Stunden am Tag arbeiten, sondern nur, wenn es manchmal im Unternehmen notwendig ist. Und die Nachmittagsbetreuung wird Stück für Stück ausgebaut, dafür haben wir in der Regierung gerade zusätzliche 80 Millionen draufgelegt.

Mit dem Lehrerdienstrecht sehen Sie keine Zusammenhang, dass die Lehrer länger in der Schule bleiben sollen, mit den Kindern Aufgaben machen und sie bei Bedarf fördern, um Nachhilfekosten für die Eltern zu sparen?

Ein neues Lehrerdienstrecht muss und wird kommen. Ich stehe auch dazu, dass wir in der Regierung beim Lehrerdienstrecht den nächsten Schritt setzen und es in Begutachtung schicken. Im Begutachtungsverfahren können alle Betroffenen ihre Standpunkte einbringen. Nach dem Begutachtungsverfahren wird das Lehrerdienstrecht im Konsens mit den Sozialpartnern beschlossen werden, davon bin ich fest überzeugt.

Mit einem achtwöchigen Begutachtungsverfahren wird sich ein Beschluss vor der Wahl kaum ausgehen. Schadet das?

Nicht unbedingt, denn für das Schuljahr 2013/2014 ist die Zeit ohnehin schon zu kurz. Das Dienstrecht kann erst für neue Lehrer im Schuljahr 2014/15 gelten.

Konterkarieren die schwarzen Lehrergewerkschafter das Image der ÖVP? Sie geben sich als Reformer, und die Bremser stehen jeden Tag in der Zeitung.

Bremsen darf man die Entwicklung nicht lassen, aber man darf auch nicht glauben, dass mit einem neuen Dienstrecht alles gut ist. Ein neues Dienstrecht heißt noch lange nicht, dass jemand, der die Schule verlässt, lesen kann. Wir müssen uns auf Lesen, Schreiben, Rechnen in der Volksschule konzentrieren. Es geht nicht an, dass ein Viertel Schulpflichtabsolventen nicht sinnerfassend lesen kann. Das ist ein inakzeptabler Zustand, und müsste Frau Schmid, die seit sieben Jahren verantwortliche Ministerin ist, in Mark und Bein gehen. Sie tut aber so, als wären alle anderen schuld. Um das gleich auszuräumen: die Volksschule ist eine Gesamtschule, daran kann es also nicht liegen.

Soll Schmied der Regierung nicht mehr angehören?

Das ist Sache der SPÖ. Aber die PISA-Ergebnisse sind schlechter geworden, und das ist für eine Bildungsministerin sehr alarmierend.

Sie sagen, Sie wollen eine Reformregierung. Geht das nur mit der SPÖ?

Nice try, aber Sie wissen, was ich darauf sage: Erst wird gewählt, dann eine Regierung gebildet.

Ist Stronach ein Reformer?

Stronach ist ein Mitbewerber, der bisher in der Politik keine Erfahrung gesammelt hat. Ich kann mir außerdem mit keinem eine Koalition vorstellen, der sagt, man muss aus der EU austreten oder den Euro abschaffen.

Sind Sie enttäuscht, dass Monika Lindner, für die sich die ÖVP im ORF auf die Schiene geworfen hat, für das Team Stronach kandidiert?

Dankbarkeit ist keine politische Kategorie.