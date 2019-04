Politiker-Postings wandern ab sofort ins Staatsarchiv

„Man muss aufpassen“

Für FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz wären Nachrichten via WhatsApp auch inbegriffen, es gehe schließlich um die gesamte Kommunikation. Grundsätzlich begrüßt er die Idee, die wohl auch zu mehr Sensibilität im Netz führen würde. Der Anwalt meint aber auch sonst: „Es muss jeder, der ein politisches Amt hat, wissen, was er tut und was er schreibt.“

Auch Thomas Drozda, Bundesgeschäftsführer der SPÖ, steht zu dem Vorhaben. Er selbst habe schließlich auch schon die Folgen unbedachter Postings gespürt: „Aus der Emotion heraus schreibt man schnell etwas, das nachher nicht mehr so gut wirkt. Die Rache des Journalisten an den Politikern ist das Archiv.“

Letztlich wird es von den technischen Möglichkeiten und vorhandenen Ressourcen abhängen, was gespeichert wird. Maderthaner will da noch keine Prognose abgeben, aber: „Der Archivar will natürlich immer möglichst viel archivieren.“