Sparkurs bei Leistungen: Familien wohl am stärksten betroffen

Eine Summe, die sich die neue Regierung offenbar nicht mehr leisten kann und/oder will.

In einem Gesetzesentwurf, den Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Rahmen seiner Pläne zur Budgetkonsolidierung am Freitag in Begutachtung geschickt hat, war bereits zu lesen, dass die jährliche Inflationsanpassung des Kinderabsetzbetrages (derzeit 70,90 Euro, ausbezahlt mit der Familienbeihilfe) ausgesetzt werden soll.