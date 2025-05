Die Handschrift der Regierung

Die Wien-Wahl ist geschlagen. Damit ist die Zeit gekommen, der Bevölkerung klar zu machen, wie die türkis-rot-pinke Bundesregierung das Milliardenloch im Staatshaushalt stopfen und das Wachstum ankurbeln will. Die ersten konkreten Schritte wurden bereits in die Diskussion geworfen: Maßnahmen im Gesundheitssystem, eine Reform, um das faktische Pensionsantrittsalter zu erhöhen, und oben drauf die ersten Eckpunkte für das kommende Budget. So wird etwa das verbleibende Drittel der kalten Progression, das bisher für soziale Maßnahmen eingesetzt worden ist, vom Finanzminister einbehalten. Und so manche Valorisierung wird ausgesetzt. Ohne die genauen Details zu kennen, weil diese erst präsentiert werden: So richtig gespitzt wurde der Sparstift noch nicht, obwohl momentan angesichts des Zeitfensters ohne irgendwelche Wahlen der beste Zeitpunkt dafür wäre.