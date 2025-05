Sondierungsgespräche in Wien: Wer welche Chancen hat

Neos in der Poleposition

Die Koalition in den vergangenen fünf Jahren zwischen SPÖ und Neos hat weitgehend reibungslos funktioniert. Darum wird von vielen eine Neuauflage dieser Konstellation als am wahrscheinlichsten betrachtet. Dafür spricht auch , dass mit Christoph Wiederkehr, der vom Vizebürgermeister zum Bildungsminister avanciert ist, neben dem roten Infrastrukturminister Peter Hanke ein weiterer mächtiger Wiener Alliierter im Bund sitzt. Das Thema Bildung könnte man also gemeinsam besser aufstellen.

Die Neos könnten allerdings in den nächsten fünf Jahren selbstbewusster auftreten. Sie haben als Regierungspartei in Wien dazugewonnen und haben im Bund Verantwortung übernommen. Dazu kommt, dass die schulischen Probleme aufgrund der Weltenlage, Stichwort Familiennachzug und Deutschkenntnisse, die Neos quasi überrollt haben: Für anderes, wie etwa das Kernthema Transparenz, blieb kaum Zeit. In weiteren fünf Jahren müssten sie lauter (und damit unangenehmer) auftreten.