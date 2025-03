Plakolm: Nicht-Valorisierung der Familienleistungen kein Tabu

Geht es um die Budgetsanierung, so ist für Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) auch ein Aussetzen der automatischen Valorisierung der Familienleistungen kein Tabu. "Das werden die Budgetgespräche und insbesondere dann die Verhandlungen der nächsten Wochen" zeigen, antwortete sie im APA-Interview auf die Frage, ob eine solche Maßnahme ausgeschlossen sei. In der Familienpolitik will die Neo-Ministerin Wahlfreiheit priorisieren.

Familienbild: "Alles hat in meiner Welt Platz"

Nächste Woche werde sie mit Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) über das Budget sprechen, sagte Plakolm. Wie viel sie in ihrem Ressort, das auch EU, Integration und Jugend umfasst, einsparen muss, sei noch nicht fix. Sie habe jedenfalls bereits eine Taskforce eingerichtet, um den Bezug von Familienleistungen durch Ukraine-Vertriebene zu prüfen - habe man doch bemerkt, dass auch Menschen, die nicht aus Kriegsgebieten kommen und weder Russisch noch Ukrainisch sprechen, diese erhalten.

In der Familienpolitik will Plakolm die Wahlfreiheit von Eltern forcieren: Ob beide Elternteile nach der Geburt wieder arbeiten gehen oder ein Elternteil länger zu Hause die Kinder betreut - "Alles hat in meiner Welt Platz." Hätte sie als Familienministerin in einer FPÖ-ÖVP-Regierung eine "Herdprämie", also einen Bonus für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, umgesetzt? "Die FPÖ hat nie so einen Vorschlag vorgebracht", so Plakolm. Es sei allerdings sowohl notwendig, für ausreichend Kinderbetreuungsplätze zu sorgen, als auch für die finanzielle Möglichkeit, dass ein Elternteil länger zu Hause bleiben kann, wenn sie oder er möchte.