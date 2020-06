Dem Heer geht ab Herbst der Sprit aus

Bundesheer

Apropos Einsatz: Per Ministerratsbeschluss verliert das400 Planposten an, Finanz und Justiz. Und zwar jene Posten, auf denen die jungen, einsatzfähigen Soldaten sitzen. Dem Heer bleibt nur das sogenannte "Überstandpersonal" – ältere Jahrgänge, die man nicht mehr in den Einsatz schicken kann. Auch die Planposten der Spezialisten für Cybersecurity sollen wegfallen.

Ein Licht am Horizont ist nicht in Sicht. Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums: "Die Einschnitte sind sehr schmerzhaft, aber es führt kein Weg daran vorbei." Heute will eine Plattform der wehrpolitischen Organisationen auf die "Demontage des Bundesheeres und die damit verbundene Bankrotterklärung der Wehrpolitik in Österreich" aufmerksam machen.