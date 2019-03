Spät, aber doch kommt AK-Wahl in Fahrt

Die Arbeiterkammer-Wahl, die bisher eine nur relativ geringe mediale Aufmerksamkeit erregt, hat endlich ihr heißes Thema. Vielleicht steigt auf diese Weise die magere Wahlbeteiligung.

Was der 12-Stunden-Tag oder das Karfreitags-Chaos nicht geschafft haben, könnte jetzt ÖAAB-Obmann und ÖVP-Klubchef August Wöginger mit seinem „Wahlsonntag“-Vorschlag leisten. Er fordert in den Salzburger Nachrichten eine Änderung des AK-Wahlsystems. Wöginger ist gegen die über Wochen verteilte Wahl in den Betrieben und regt an, dass auch bei der AK österreichweit an einem Sonntag gewählt wird.

Die Konsequenz ist, dass SPÖ, AK und Gewerkschaft nun regelrecht über Wöginger herfallen. AK-Wien-Direktor Christoph Klein sagte im KURIER-Gespräch: „Dieser Vorstoß ist absurd. Wir haben in Wien mehrere Hunderttausend Pendler aus Niederösterreich oder dem Burgenland, die natürlich im Betrieb wählen müssen. Sonst sinkt ja die Wahlbeteiligung noch weiter. Wenn sich der Herr ÖAAB-Obmann Sorgen macht um die Wahlbeteiligung, dann soll er mit solchen Vorschlägen weiter für die Wahl mobilisieren.“