SP & VP testen Zumutbarkeit

Die Aussichten für Europas Wirtschaft verdüstern sich zusehends. Deutschland schlittert nach der Herbstprognose der EU-Kommission in diesem Jahr am Rande der Rezession entlang. In den 18 Euro-Ländern insgesamt wird das Wachstum deutlich schlechter ausfallen als bisher erwartet. Für das laufende Jahr rechnet Brüssel für die Eurozone mit nur noch 0,8 Prozent Plus statt der prognostizierten 1,2 Prozent, für die EU insgesamt werden 1,3 Prozent angenommen.

In Österreich liegt man mit 0,7 Prozent besonders stark unter den Erwartungen, war die Kommission im Frühjahr doch noch von einem Plus von 1,6 Prozent ausgegangen.

Auch im kommenden Jahr soll die Eurozone nur mehr um 1,1 Prozent wachsen - nach einer Prognose von 1,7 Prozent im Frühjahr. Positiver fällt der Blick auf 2016 aus. Die Eurozone soll dann 1,7 Prozent Wirtschaftswachstum aufweisen, die EU 2 Prozent. Österreich kann mit einem Plus von 1,5 Prozent rechnen.

Bei der Inflation ist in der Eurozone 2014 mit 0,5 Prozent ein Tiefpunkt erreicht worden, ebenso für die EU mit 0,6 Prozent. Österreichs Teuerungsrate lag mit 1,5 Prozent gemeinsam mit Großbritannien am höchsten unter den 28 EU-Staaten.