Kassenreform: Das plant die Regierung

Gewichte verschoben

Die Selbstverwaltung bleibt in zentralen Punkten erhalten: Die Einhebung der Versicherungsbeiträge bleibt bei den Versicherungen und wandert nicht zum Staat. Türkis-Blau sagt aber, diesen Punkt wollen sie später nachholen. Dafür wäre allerdings eine Zweidrittelmehrheit nötig, und es wäre mit Widerstand auch aus der Wirtschaft zu rechnen.

Die Bundesregierung verzichtet ferner darauf, Politiker in die Gremien der Selbstverwaltung zu schicken. Auch das wäre verfassungswidrig, sofern diese Politiker mehr Rechte bekommen sollten als jetzt. Derzeit ist die Politik auf die Aufsicht beschränkt.

Die Gewichte innerhalb der Selbstverwaltung werden verschoben. Gremien werden abgeschafft, und in den verbleibenden wird eine Parität von 50:50 zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hergestellt. Derzeit haben in den operativen Gremien die Arbeitnehmervertreter die Mehrheit, in den kontrollierenden die Arbeitgebervertreter.