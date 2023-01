Sozialsystem: Gibt Österreich zu viel für Luxuspensionisten aus?

Sozialausgaben unterstützen in Österreich einkommensschwache Personen, spendieren Gutverdienern aber auch großzügige Pensionszahlungen, so der Wiener Bevölkerungsökonom Bernhard Binder-Hammer. Damit kombiniert das Land Eigenheiten aus Nord- und Süd-Europa: Im Norden fördert fiskalische Umverteilung vorwiegend Finanzschwache, im Mittelmeerraum gestattet sie Wohlhabenden generöse Ruhegelder, wie das Forscherteam in einer Studie im Journal of the Economics of Ageing zeigt.

Das Team um Bernhard Binder-Hammer vom Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien analysierte die staatliche Umverteilung in den Ländern der EU und deren Exmitglied Großbritannien. Die Forscher verglichen dazu die Geldflüsse aus den 28 europäischen Staatskassen zu Haushalten mit geringem oder hohem Einkommen bei Erwerbsfähigen und Menschen im Pensionsalter.

Norden unterstützt Arme, Süden Reiche

"Staatliche Umverteilung wird oft mit Absicherung für Einkommensschwache gleichgesetzt", erklärte Binder-Hammer in einer Aussendung der ÖAW. Doch auch Pensionszahlungen spielten hier eine wesentliche Rolle, weil Netto-Leistungen für Haushalte mit hohem Einkommen vor allem aus Ruhegenuss-Geldern bestünden. "In den Ländern mit der höchsten Netto-Umverteilung sind die Transfers zur Bevölkerung mit den höchsten Einkommen besonders hoch, jene zu einkommensschwachen Haushalten aber besonders gering", berichtet er.

"Während in nordischen Ländern die Umverteilung als Unterstützung einkommensschwacher Gruppen wirkt, dient sie in südeuropäischen Ländern zum großen Teil der Einkommenssicherung Gutverdienender", sagt Binder-Hammer. In Italien, Spanien und Portugal gäbe es "sehr generöse Pensionen" für den wohlhabenden Teil der älteren Bevölkerung, es würde aber relativ wenig von staatlicher Seite unternommen, um einkommensschwache Haushalte zu unterstützen, so der Forscher: "Umgekehrt profitieren in Ländern wie Dänemark oder den Niederlanden vor allem die einkommensschwächsten Haushalte, dort gibt es so gut wie keine Netto-Umverteilung zu den einkommensstärksten Haushalten."