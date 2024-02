Sozialpartner fordern 100.000 Euro Eigenheim-Bonus

In der volkswirtschaftlich überaus wichtigen Bauwirtschaft herrscht zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft große Einigkeit darüber, dass die Branche in einer schweren Krise steckt und die Bundesregierung endlich etwas dagegen tun muss. Weil sonst nicht nur Tausende der 310.000 Jobs in Gefahr sind, sondern in kürzerer Frist auch 20.000 Wohnungen pro Jahr zu wenig gebaut werden.