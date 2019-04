Sozialhilfe nur bei hohem Sprachniveau: Würden Sie den Test bestehen?

Ist diese Sprachkenntnis nicht vorhanden, so erhalten die Betroffenen 300 Euro weniger pro Monat, also nur noch 585,47 Euro. Das somit eingesparte Geld kommt ihnen anschließend in Form von "sprachqualifizierenden Sachleistungen" wieder zugute.

Das bedeutet, dass der nicht ausgezahlte Betrag an die Bundesländer geht, die ihnen dann die gesamte Sprachausbildung - inklusive Sprachkurs und Prüfungsantritte - zur Verfügung stellen müssen. Die Betroffenen selbst müssen dafür nichts mehr bezahlen, wie es aus dem Sozialministerium heißt.

Erhalten die Betroffenen nach erfolgreicher Prüfung ihr Sprachzertifikat, so haben sie auch wieder Anspruch auf den vollen Mindestsicherungsbetrag. Die Sprachkenntnis von Aufenthaltsberechtigten wird vom österreichischen Integrationsfonds in Prüfungen festgestellt. Letztes Jahr wurden 40.000 Prüfungen abgehalten, 42 Prozent davon alleine für das Niveau B1 in Deutsch. Aufgrund des neuen Gesetzes geht man dort von einer deutlich steigenden Nachfrage aus, auf die sei man aber vorbereitet.