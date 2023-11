SORA-Affäre: ÖVP will Antworten von ORF-Generaldirektor Weißmann

Es war der 26. September, als plötzlich ein Strategiepapier des SORA-Instituts für die SPÖ öffentlich wurde. Durch einen Zufall, weil es an einen falschen eMail-Verteiler geschickt worden war. Der Wirbel war groß, weil SORA jenes Institut ist, das für den ORF Wahlforschung, Hochrechnungen und Analysen erstellt und ein fixer Bestandteil an Wahlabenden ist.

Der ORF reagierte rasch und beendete sofort die Zusammenarbeit mit SORA. Der ÖVP ist das allerdings nicht genug. Deren Mediensprecher Kurt Egger hat nun per Brief fünf Fragen an ORF-Generaldirektor Roland Weißmann geschickt. Der ÖVP-Nationalratsabgeordnete will Aufklärung darüber, was alles von SORA für den ORF gemacht worden ist.