"Sonne schickt uns keine Rechnung, Putin schon": UVP-Novelle beschlossen

Kritik an der Novelle kam hingegen vom Niederösterreichischen Gemeindebund. Dieser sieht in der Regel, wonach künftig auch ohne Flächenwidmung eine UVP-Bewilligung möglich ist, einen "Anschlag auf die Gemeindeautonomie" und einen "Verfassungsbruch, weil damit die örtliche Raumordnungskompetenz der Gemeinden, die in der Verfassung festgeschrieben ist, ausgehebelt wird", so NÖ-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl laut Aussendung.

Die Umweltorganisation VIRUS hingegen bezeichnet genau diese Bestimmung als "vom Ansatz her genial", zeigte sich aber auch besorgt, dass sie wegen der kompetenzrechtlichen Eingriffe "bei erster Gelegenheit zeitraubend beim Verfassungsgerichtshof landen werde". Generell sei die Novelle aber "kein Ruhmesblatt" und bringe Verschlechterungen im Verfahrensrecht und neuerliche Rechtsunsicherheiten.