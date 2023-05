Sondersitzung zur Teuerung: SPÖ mit Forderungspaket um Mehrwertsteuersenkung

Die SPÖ nützt die von ihr beantragte Sondersitzung des Nationalrats für einen "Dringlichen Antrag", über den ihre Anliegen zur Teuerungsbekämpfung umgesetzt werden sollen. In der von Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner erstunterzeichneten Initiative wird unter anderem Folgendes gefordert:

Ein sofortiges, temporäres Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs

Die Richtwerterhöhungen sollen zurückgenommen und alle Mieten bis 2025 eingefroren werden

Die SPÖ will außerdem eine "schlagkräftige" Anti-Teuerungskommission

Begründet wird all das mit "explodierenden" Preisen. Die Teuerung sei so hoch wie seit 70 Jahren nicht mehr und sie gehe weiter nach oben, heißt es in der Begründung des "Dringlichen". Die Koalition habe es im gesamten letzten Jahr nicht verstanden, Maßnahmen zu setzen, um die Rekordteuerung in Österreich zu drücken. Die Regierung habe "versagt".

