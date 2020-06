Kurz Auftanken für den Wahlkampf

Millstätter See

Nicht viel anders legt es Grünen-Chefin Eva Glawischnig an. Sie zieht es samt Familie in die Kärntner Heimat an den. Die Politikerin will 14 Tage auftanken und den „größten Teil der Zeit wirklich offline sein“. Wenn das nur gelingt.

Bundespräsident Heinz Fischer hat es natürlich einfacher, er steht nicht im Wahlkampf. Fischer fährt nach den Salzburger Festspielen an den Hallstätter See und danach wie jedes Jahr in die Steiermark nach Mürzsteg. Auf dem Programm: Enkelkinder, wandern, lesen.

Ganz anders ergeht es da Regierungsmitgliedern wie Verkehrsministerin Doris Bures. Sie können von einer längeren Auszeit nur träumen. Bures hat deshalb auch keinen Urlaub fix geplant – sie hofft aber auf zumindest so viel „Luft“, dass sich ein verlängertes Wochenende zum Wandern ausgeht. Auch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer hält den Urlaub heuer „bewusst kurz“. Aber wenigstens die Festspiele will sie sich nicht entgehen lassen: Bregenz, Salzburg, die Lehár-Festspiele in Bad Ischl sowie Mörbisch.