Soliburger: Werner Kogler bei McDonald's: Ja darf der das?

Werner Kogler hat einen Burger gegessen. Ja, wirklich. Bei McDonald’s. Für den Ex-Politiker Gerald Grosz, der sich inzwischen als politischer Krawall-Kommentator verdingt, ist das offenbar ein mitteschwerer Skandal. Immerhin ist Werner Kogler jetzt auch Vizekanzler ist und obendrein auch Chef der Grünen…

„Vor den Mikrofonen predigt er bevormundend das lasterfreie Leben, den Kampf gegen SUV’s und mit erhobenem Zeigefinger für Fleischenthaltsamkeit“, echauffiert sich Grosz auf seinem Instagram-Kanal über das „Oberhaupt der österreichischen GrünInnen, dem Alpenableger der schwedischen Klimasekte.“ In einem Video, das er heute via Twitter verbreitet, wirft Grosz Kogler sogar „Heuchelei“ vor. „Rückgrat gibt’s hier nicht“, kommentiert Grosz darin – und sorgt damit für heftige Diskussionen in den sozialen Medien.